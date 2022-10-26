Kastamonu’da jandarma ekipleri 150 kadına daha KADES’i tanıttı

KADES uygulamasının tanıtılmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 150 kadına bilgilendirmelerde bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan KADES programına yönelik tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarına hızla devam eden Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği, eğitimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, Devrekani İlçesinde bulunan Kastamonu Üniversitesi Devrekani Meslek Yüksek Okulu’ndaki öğrenciler, Devrekani ilçesinde bulunan kamu kurum kuruluşlarında görevli personel ve kadın vatandaşlar olmak üzere 150 kadına Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması anlatıldı.

Eğitimlerde, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının anında bildirilebilmesi amacıyla tasarlanan KADES’in, şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla ihbarda bulunmalarını sağlayan bir uygulama olduğu belirtildi. Acil bir durum ile karşı karşıya kalındığında konum bilgisi açıldıktan sonra uygulama ekranında bulunan ’Acil Destek’ butonuna dokunarak ihbar gerçekleştirilebileceği ve ihbarın akıllı telefon üzerinden tek bir tuşla hızlı şekilde 112 Acil Çağrı merkezine ulaşabileceğinin ifade edildiği toplantılarda, uygulamalı bir şekilde kadınlara KADES uygulaması hakkında bilgiler verildi.

Ayrıca, eğitimlere katılan kadınların akıllı telefonlarına KADES uygulaması yükletildi.