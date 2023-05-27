Kastamonu’da İstiklal Yolu Yürüyüşü başvuruları başladı

Kastamonu’da 9-12 Haziran tarihleri arsında düzenlenecek Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü için başvurular başladı.

Kurtuluş Savaşı’nda İnebolu Limanı’na gelen silah ve cephanenin Anadolu’ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta, 9-12 Haziran tarihleri arasında "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" gerçekleştirilecek. Yürüyüş için 30 Mayıs’a kadar başvurular kabul edilecek. Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 9-12 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü için başvuruların başladı. Yürüyüş katılımcıların, 4 gün boyunca İnebolu-Kastamonu arasındaki 95 kilometrelik yolu kat edecek. Yürüyüş için 24-30 Mayıs tarihleri arasında başvurular kabul edilecek. Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşüne katılmak isteyen vatandaşlarımızın 30 Mayıs Salı günü mesai bitimine kadar taahhütname ile sağlık durumu beyan formunu doldurmaları gerekiyor. Ayrıca, Yürüyüşe katılmak isteyenlerin gerekli evrakı, elektronik posta ya da Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne kargo veya posta yolu ile göndermeleri gerekiyor" ifadelerine yer verildi.