Kastamonu’da işçileri taşıyan pikap devrildi: 1 yaralı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde işçileri taşıyan pikabın devrilmesi neticesinde 1işçi yaralandı.

Kaza, Kastamonu’nun Daday ilçesi Daday-Eflani karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapım firmasında çalışan işçileri taşıyan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pikap, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.