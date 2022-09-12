Kastamonu’da ilk ders zilinin çaldığı 181 okulda 181 polis memuru görevlendirildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında il genelindeki 181 okul için 181 okul irtibat görevlisi polis memuru ve 45 ekip görevlendirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünce 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başlangıcında okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin daha güvenli bir şekilde eğitim hayatlarına devam edebilmeleri amacıyla il genelinde belirlenen 181 okul için 181 okul irtibat görevlisi polis memuru ve toplam 45 ekip, okulların çevrelerinde görevlendirildi.

Ayrıca il merkezi ve tüm ilçelerinde okul servis araçlarına yönelik trafik denetimleri de okulların açılmasıyla birlikte başladı. Öte yandan 12 Eylül-16 Eylül tarihleri arasında il genelinde 185 ekip 580 personel ile birlikte çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri denetiminin de yapılacağı belirtildi.