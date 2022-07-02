Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu’nun Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 37 KA 970 plakalı otomobil ile 37 KE 694 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada E.D. isimli vatandaş yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.D. Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.