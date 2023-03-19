Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kastamonu’da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kastamonu il merkezi Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen Fiat marka otomobil ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Fiat marka araç ile çarpıştı. Kazada Mustafa K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar yoldan çekici yardımı ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.