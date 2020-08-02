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Kastamonu’da ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlara yardım
KASTAMONU'DA, TÜRK KIZILAY EKİPLERİNCE KURBAN BAYRAMI DOLAYISIYLA İHTİYAÇ SAHİBİ 65 YAŞ VE ÜSTÜ 100 AİLEYE GIDA KOLİSİ DAĞITILDI. AYRICA 50 İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUĞA DA GİYİNDİRDİ.
KASTAMONU 02.08.2020, 17:26
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Kastamonu’da Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü 100 aileye gıda kolisi dağıtılarak 50 ihtiyaç sahibi çocuğa da giyim yardımı yapıldı.
Kastamonu’da Kurban Bayramında daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi aileler sevindirildi. Yardım kapsamında 65 yaş ve üstü 100 aileye yardımı yapılarak gıda kolisi dağıtıldı. Yardımlar kapsamında ihtiyaç sahibi 50 çocuk da giydirildi.
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