Kastamonu’da ihracat yüzde 48 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu’da Eylül ayındaki ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı Dış Ticaret İstatistikleri, Eylül 2022 haber bültenini açıkladı. TÜİK başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, 2022 yılı Eylül ayında Kastamonu’dan yapılan ihracat 20 milyon 273 bin dolar olarak açıklandı. Eylül ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,5 azaldığı görüldü.

Kastamonu’nun 2022 yılı Eylül ayındaki ithalatı ise 6 milyon 296 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 175,5 oranında arttı. Mevcut aydaki ithalat ve ihracat verileri toplanarak hesaplanan dış ticaret hacmi Eylül ayında 26 milyon 570 bin dolar oldu.