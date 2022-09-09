Kastamonu’da ‘huzur’ uygulaması

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘huzur’ uygulamasında firari 1 kişi yakalandı, 11 araç sürücüsüne ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezindeki 5 ayrı noktada eş zamanlı ‘huzur’ uygulaması yapıldı. 21 ekip, 78 personelin katılımı ile gerçekleştirilen denetimlerde, 215 araç ve 834 şahıs kontrol edildi.

Denetimlerde hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası olduğu belirlenen 1 şahıs yakalanırken kusurlu görülen 11 araç sürücüsüne toplam 17 bin 519 TL para cezası uygulandı.