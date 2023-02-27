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Kastamonu’da heyelan sebebiyle kapanan yol ulaşıma açıldı
Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde kar sularının erimesi neticesine yaşanan heyelan sebebiyle kapanan yol ulaşıma açıldı.
KASTAMONU 27.02.2023, 10:30
Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde kar sularının erimesi neticesine yaşanan heyelan sebebiyle kapanan yol ulaşıma açıldı.
Kastamonu’nun Şenpazar ilçesine bağlı Kuztekke Mahallesi’nde kar sularının erimesi neticesinde heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle Kuztekke-Yarımca karayolu ulaşıma kapandı. Heyelanın ardından Şenpazar Kaymakamlığı ve Şenpazar Belediyesi tarafından bölgede çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması ile mahalle yolu ulaşıma açıldı.