banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
İmamoğlu teravih namazına zam yaptı
İmamoğlu teravih namazına zam yaptı
Macron: “Le Pen seçilirse zor yarınlar olacak
Macron: “Le Pen seçilirse zor yarınlar olacak"
İHBİR’de 25 Nisan Pazartesi günü seçim yapılacak
İHBİR’de 25 Nisan Pazartesi günü seçim yapılacak
Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 33 ölü, 43 yaralı
Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 33 ölü, 43 yaralı

Kastamonu’da halk ekmek satışlarına vatandaşlardan yoğun ilgi

Kastamonu’da hayata geçirilen ’halk ekmek’ uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Halk ekmek satış noktalarından her gün 6 bin pide 4.5 TL’den satılıyor.

KASTAMONU 23.04.2022, 10:24
Kastamonu’da halk ekmek satışlarına vatandaşlardan yoğun ilgi

Kastamonu’da hayata geçirilen ’halk ekmek’ uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Halk ekmek satış noktalarından her gün 6 bin pide 4.5 TL’den satılıyor.

Kastamonu Belediyesi, evinde bakıma muhtaç, yaşlı vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi aileleri Ramazan ayında da yalnız bırakmıyor. Evde yemek hazırlama imkanı olmayan vatandaşlara her gün Kastamonu Belediyesinin aşevinden iftarlık sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Aşevinde hijyenik bir ortamda hazırlanan yemekler, kaplara konularak vatandaşların kapısına kadar götürülüyor. Ayrıca Kastamonu Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik düzenli olarak Ramazan kolisi dağıtımlarını da sürdürüyor. Şu ana kadar Kastamonu Belediyesi tarafından 5 bin 500 Ramazan kolisi dağıtımı yapıldı, bin adet daha Ramazan kolisi daha dağıtılacak.

Halk ekmek uygulaması hayata geçirildi

Kastamonu Belediyesi, son olarak ’halk ekmek’ uygulamasını hayata geçirerek yüzde 25 daha ucuz Ramazan pidesi satışına başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ’halk ekmek’ satışları şehrin üç noktasında gerçekleştiriliyor. Halk ekmek satış noktalarında günlük toplam 6 bin pide, 4.5 liradan satışı yapılıyor.

“Halk ekmek noktalarından günlük 6 bin ekmeğin satışını yapıyoruz”

hayata geçirilen uygulamaya vatandaşların ilgi gösterdiğini söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Göreve başlamamızın üzerinden üç yıl geçti. Bu süre zarfında hep aklımdaydı ama değişik sebeplerden ötürü yerine getirememiştik. Sağ olsun her zaman belediye esnafımız her zaman belediyemizin yanında oldu, ne zaman ihtiyaç duyduysak bizlere katkıyı verdiler. Onlarında çok fazla sıkıntıya düşmesine mahal vermeden halk ekmek uygulamasına geçtik. Onları da sıkıntıya düşürmeden bu işi yapalım istedik. İlk etapta 6 bin ekmekle yola çıktık. Eğer herhangi bir problem yaşamazsak yeterli olursa bu sayı ile devam ederiz. Muhtemelen de böyle devam edeceğiz. Fırınlara göre yüzde 25 daha ucuz ekmek vermiş olacağız. Günde 6 bin ekmek dağıtımı yaparak şehrin üç tane noktasında dağıtımlarımız sürüyor. Değişik sosyal medya mecralarıyla bizlerden istek ve talepler geliyor. Sayının arttırılmasını isteyenler var. Ekmek ve pide sayısında değil de dağıtım noktasında sayının arttırılmasını istiyorlar. Fakat şehrin ana yoğunluğunun olduğu Nasrullah Meydanında, Taşköprü yol ayrımında ve Kuzeykent Mahallesinde üç tane noktada dağıtım yapıyoruz. Belki de bu noktalara Mehmet Akif Ersoy Mahallesini ilave edebiliriz. İlk etapta üç nokta ile başladık. Çok ciddi bir talep var. Tabii ki fakir fukaranın da gönlünde olmuş oluyoruz. Ne yapsak az” dedi.

“6500 adet Ramazan kolisinin dağıtımını yapıyoruz”

Ramazan ayı münasebetiyle hem ramazan kolisi hem de sıcak yemek dağıtımına da devam ettiklerini belirten Başkan Vidinlioğlu, “Ramazan ayı münasebetiyle ayrıca sıcak yemek dağıtımına da devam ediyoruz. Her gün yaklaşık 450 aileye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra Ramazan kolisi dağıtıyoruz. Şu anda 5 bin 500 Ramazan kolisi dağıttık. Yaklaşık 1000 tane daha Ramazan kolisi dağıtacağız inşallah. Onlarda hemen hemen hazırlandı. Bu koliler dolu bir koli. Geçtiğimiz yılda aynı şekilde bu kolilerden dağıtım yapmıştık. Bir ailenin rahat bir şekilde 20-25 günlük ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte bir koli. İnşallah önümüzdeki günlerde 1000 tane daha bu kolilerden dağıtacağız. Arada bir dağıttığımız yardım çeklerimiz var. Sağ olsunlar marketlerimiz bu konuda bizlere yardımcı oluyorlar. Bazı marketler bu çeklerden bugün için ulaştırabileceklerini söylediler Genel Merkezlerine sormaları gerekiyormuş. Dolayısıyla burada biraz gecikme oldu ama bu çekleri de bize ulaştığında hızlı bir şekilde ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştıracağız” diye konuştu.

Halk ekmekten pide almaya gelen vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 23 Nisan 2022
İmsak 04:32
Güneş 06:07
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:58
Yatsı 21:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Altınordu 32 41
12. Denizlispor 31 39
13. Gençlerbirliği 31 39
14. Boluspor 31 38
15. Keçiörengücü 31 38
16. Menemen Belediyespor 31 37
17. Kocaelispor 31 37
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 32 77
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 32 57
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 31 41
10. Brighton 33 40
11. Newcastle 33 40
12. Brentford 33 39
13. Southampton 33 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 32 28
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 32 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 33 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 32 37
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
19°
açık