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Kastamonu’da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

Kastamonu’nun Araç ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi neticesinde 5 kişi yaralandı.

KASTAMONU 22.06.2022, 15:38
Kastamonu’da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

Kastamonu’nun Araç ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi neticesinde 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu’nun Araç ilçesi Serdar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun sürücüsü öğrenilemeyen 48 GC 156 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi sıkışarak yaralandı. Yaralılar, Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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