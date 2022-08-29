Kastamonu’da göletlere 158 bin sazan balığı bırakıldı

Kastamonu’da bulunan göletlere bu yıl 158 bin adet olmak üzere son 10 yılda toplam 937 bin 500 adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kastamonu’da bulunan su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, gölet ve barajlardaki mevcut balık stoklarının korunması, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi ve ekonomik değeri yüksek balık türlerinin artırılması amacıyla bilimsel temele dayalı balıklandırma çalışmalarına bu yıl da devam edildi.

2022 yılı balıklandırma faaliyetleri çerçevesinde ortalama 1-3 gram ağırlığında yaklaşık 158 bin adet aynalı/pullu sazan yavrusu, Amasya Yedikır Su Ürünleri Üretim İstasyonu Müdürlüğü’nden temin edilerek sağlıklı bir şekilde Kastamonu’ya getirildi. Proje çerçevesinde Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bulunan Sekiler Göletine 3 bin, İhsangazi Sevindik Göletine 3 bin, Araç Tuzaklı Göletine 3 bin, Karaçomak Barajına 29 bin, Devrekani Kulaksızlar Barajına 120 bin olmak üzere toplam 158 bin sazan yavrusu kontrollü bir şekilde bırakıldı. Kastamonu’da, son 10 yılda toplam 937 bin 500 adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Öte yandan, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından amatör avcılık yapan vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Baraj ve göletlere bırakılan yavru balıkların üreyip çoğalmaları için en az 2 yıl yaşamaları gerektiği ve bu sebeple amatör avcılık yapan vatandaşların bilinçli ve duyarlı bir şekilde avcılık yapması gerektiği kaydedildi.