Kastamonu’da fırtına ağaçları devirdi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde şiddetli fırtına ağaçları devirdi.

Tosya ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur bir süre sonra yerini fırtınaya bıraktı. Fırtına giderek şiddetini artırırken ağaçlarda zarar gördü. Tosya şehir merkezinde şiddetli fırtınaya dayanamayan akasya ağacı yola devrildi. Fırtınanın ardından kaldırıma devrilen araç belediye ekipleri tarafından kaldırılarak kaldırım ve yol temizlendi.