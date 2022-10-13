Kastamonu’da Fakaz çayı ıslah edilecek

Kastamonu’nun Cide ilçesinde İLyasbey-Baltacı köylerini birbirine bağlayan Fakaz çayının ıslah projesi, ek yatırım programına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu’nun Cide ilçesinde İlyasbey ve Baltacı köylerini birbirine bağlayan Fakaz çayı ıslah edilecek. Çayın ıslah edilmesi için başlatılan proje, ek yatırım programına aldı. 120 milyon TL keşif bedeli olan proje çerçevesinde 2 bin 556 metre taş tahkimat, bin 197 metre beton duvar, 1 adet köprü ve 4 adet menfez yapılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, “Cide ilçesi, İlyasbey-Baltacı köyleri Fakaz çayı ıslahı işimiz 120 milyon TL keşif bedeli ile yatırım programına alınmıştır. 2016 yılından bu tarafa yakinen takip ettiğim proje nihayet güzel haberi almış olduk. Geçtiğimiz Haziran ayında yaşanan sel ile tüm köprüler yıkılmış ve vatandaşlarımız mağdur olmuştu. Hemen bölge müdürümüzle irtibata geçtik, genel müdürümüz ile yaptığımız telefon görüşmesi ve Kastamonu milletvekillerimizin desteği ile ek yatırım programına alınmıştır. Şimdi en kısa zamanda ihalesi yapılarak inşaatına başlanacaktır. Başta tüm olanakları sağlayan, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Bakanımız Vahit Kirişçi, Sayın Genel Müdürümüz Lütfü Akça, DSİ Bölge Müdürümüz Sayın Yasin Devrim, geçmiş bölge müdürlerimiz Sait Umucu ve Hayrettin Baysal ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cide ilçesi İlyasbey ve Baltacı köyleri Fakaz çayı ıslahı ek yatırım programına 120 milyon TL iş çerçevesinde 2556 metre taş tahkimatlı sedde, 1 adet köprü, 4 adet menfez ve 250 metre beton duvar imalatları yapılacaktır” dedi.