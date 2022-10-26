Kastamonu’da Eylül ayında 384 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Kastamonu’da Eylül ayında 384 adet taşıdın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı ’motorlu kara taşıtları’, verilerini açıkladı. TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğünce verilen bilgiye göre, Kastamonu’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 141 bin 475 oldu. Kastamonu’da Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 141 bin 475 adet taşıtın yüzde 46,5’ini yani 65 bin 786’sı otomobil, yüzde 23,9’unu traktör, yüzde 13,9’unu kamyonet, yüzde 9,1’ini motosiklet, yüzde 3,9’unu kamyon, yüzde 1,7’sini minibüs, yüzde 0,7’sini otobüs, yüzde 0,4’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kastamonu’da Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 384 taşıt içinde traktör yüzde 44,0 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 28,6 ile motosiklet, yüzde 14,8 ile otomobil ve yüzde 10,2 ile kamyonet takip etti. Kastamonu’da Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı geçen aya göre 18 adet arttı.

Eylül ayında 3 bin 200 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam 3 bin 200 adet taşıt içinde otomobil bin 936 adet ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla 471 adet ile traktör, 424 adet ile kamyonet ve 176 adet ile motosiklet takip etti. Eylül ayında devri yapılan taşıtların 193 adedini ise kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.