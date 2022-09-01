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Kastamonu’da eş zamanlı "huzur" uygulaması: 14 araç sürücüsüne ceza kesildi
Kastamonu’da polis ekipleri tarafından il merkezindeki 5 ayrı noktada düzenlenen "huzur" uygulamasında 14 araç sürücüsüne toplam 14 bin 28 TL ceza kesildi.
KASTAMONU 01.09.2022, 09:04
Kastamonu’da polis ekipleri tarafından il merkezindeki 5 ayrı noktada düzenlenen "huzur" uygulamasında 14 araç sürücüsüne toplam 14 bin 28 TL ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezinin 5 ayrı noktasında eş zamanlı "Kastamonu huzur" uygulaması gerçekleştirildi. 20 ekip ve 76 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 222 araç ve 870 şahıs kontrol edildi.
Denetimlerde kusurlu görülen 14 araç sürücüsüne toplam 14 bin 28 TL para cezası uygulandı.
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