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Kastamonu’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kastamonu’da gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda; 27 adet reçeteye tabi hap, 4,54 gram esrar, 0,42 gram bonzai maddesi ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

KASTAMONU 21.08.2021, 00:48
Kastamonu’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kastamonu’da gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda; 27 adet reçeteye tabi hap, 4,54 gram esrar, 0,42 gram bonzai maddesi ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, son bir hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Kastamonu’da 5 ayrı adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramada 27 adet reçeteye tabi hap, 4,54 gram esrar ve 0,42 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 6 şüpheli şahıs gözaltına alınarak gerekli tahkikatlar için Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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