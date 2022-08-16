Kastamonu’da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde seyir halindeki traktörün devrilmesi neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Kuruçay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.D. (54) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sırasında traktörden atlayarak ölümden kurtulan İ.D., yaralandı. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İ.D., Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. İ.D., daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.