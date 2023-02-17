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Kastamonu’da depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kastamonu’da iki büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.

KASTAMONU 17.02.2023, 14:58
Kastamonu’da depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kastamonu’da iki büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için tüm camilerde cuma namazında dualar edildi, Kur’an-ı Kerim okundu. Kastamonu’daki Nasrullah Camisi’nde de depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

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