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Kastamonu’da depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Kastamonu’da iki büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.
KASTAMONU 17.02.2023, 14:58
Kastamonu’da iki büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için tüm camilerde cuma namazında dualar edildi, Kur’an-ı Kerim okundu. Kastamonu’daki Nasrullah Camisi’nde de depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.