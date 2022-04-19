Kastamonu’da deprem tatbikatı yapıldı

Kastamonu’da il merkezinde tüm kamu kurumlarının katılımıyla eşzamanlı deprem tatbikatı yapıldı.

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı gerçekleştirildi. 2022 Afet Tatbikat Yılı sebebiyle tüm kamu kurumlarında eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatta kamu kurumlarında çalışan personele deprem anında yapmaları gerekenler anlatılarak, binaların tahliye edilmesi sağlandı.

Deprem tatbikatı, tüm kamu kurumlarıyla birlikte Kastamonu Valiliğinde de gerçekleştirildi. Tatbikata Vali Avni Çakır, AFAD İl Müdürü Ekrem Küçükbayram, AFAD ekipleri ve valilik personeli katıldı. Deprem anında yapılması gerekenler, alınacak önlemler ve tahliye anında yapılacaklar konusunda bilgilendirme yapılarak sirenler çalındı. Sirenlerin çalınmasıyla birlikte önce ’çök, kapan, tutun’ hareketi yapıldı. Daha sonra binalar tahliye edildi.

“Deprem sırasındaki farkındalığı, toplumun her kesimine yaymak istiyoruz”

Tatbikatın ardından konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, “2 ay önce okullarımızda yapmış olduğumuz deprem tatbikatını, bugün itibariyle Kastamonu’daki tüm kamu kurumlarımızda gerçekleştirdik. AFAD İl Müdürlüğündeki arkadaşlarımızın da söylediği gibi Kastamonu Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın geçiş bölgesinde bulunan bir il. Dolayısıyla biz hem Kastamonu olarak hem de ülke olarak depremlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu konuda İçişleri Bakanlığı’mızın, AFAD Başkanlığı’mızın ülke çapında başlatmış olduğu farkındalık oluşturan çalışmaları var” dedi.

Çök kapan ve tutun hareketini toplumun her kesiminde yaygınlaştırmak istediklerini söyleyen Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Şube Müdürü Dr. Suat Tüfekçi ise, “2022’nin Afet Tatbikat Yılı olması nedeniyle ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarında bu gibi tatbikatlar gerçekleştirilecek. Nisan ayı da kamu kurumlarımızın tatbikat ayı. Bu Perşembe de ilçe kaymakamlıklarının koordinesinde aynı tatbikatlar icra edilecektir. Amacımız deprem anında çök kapan tutun hareketine geçirmek ve güveni bir şekilde binayı tahliye etmektir. Kastamonu Valiliği ana tatbikat alanı olarak seçilmiştir. Valimizin de katılımıyla tatbikatımızı gerçekleştirdik. Personelimizin tamamı güvenli bir şekilde tahliye edildi. Bina kontrolü yapıldı içeresinde kalan herhangi bir personelimiz bulunmamaktadır. Tatbikatımız başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır” diye konuştu.