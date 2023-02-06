Kastamonu’da deprem bölgesindeki vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı

Kastamonu Valiliği tarafından, deprem bölgesindeki vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Kastamonu Valiliği, Kahramanmaraş’ta meydan gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem ve meydana gelen hasar nedeniyle mağdur olan vatandaşlara yardım malzemeleri gönderimi yapılacağını duyurdu. İnsani yardım kolisi, gıda kolisi, hijyen kolisi şeklinde gönderilecek malzemeler saat 14.00’dan itibaren il merkezinde bulunan Merkez Spor Salonu’nda toplanacağı aktarıldı.