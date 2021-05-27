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Kastamonu’da D-100’de kamyonet devrildi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde D-100 karayolunda kamyonetin devrilmesi neticesi 1 kişi yaralandı.

KASTAMONU 27.05.2021, 14:03
Kastamonu’da D-100’de kamyonet devrildi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde D-100 karayolunda kamyonetin devrilmesi neticesi 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya istikametinden Osmancık istikametine seyir halinde olan Abdi D. idaresindeki 10 ADU 26 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yan yattı. Meydana gelen trafik kazasında araçta yolcu olarak bulanan Ümmiye D. (59) yaralandı. Yaralı yolcu, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından Tosya Bölge Trafik ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
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