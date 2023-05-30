Kastamonu’da çöpten 10 milyon lira gelir elde edildi

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) tarafından işletilen Çöp Gaz Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi’nde yıllık 8,5 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretildi. Buna göre üretilen elektrikten 9 milyon 905 bin TL gelir elde edildi.

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) Toplantısı, Vali Avni Çakır’ın başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde birlik encümen üyelerinin seçimi, ihtisas komisyonlarına üye seçimi, 2022 yılına ait hesabın görüşülmesi ve sosyal denge tazminatının verilmesi yer aldı. Toplantı öncesinde konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, birliğin asli görevlerinden birinin katı atıkların aktarma istasyonlarından itibaren transferi ve bertaraf edilmesi olduğunu kaydetti. Birliğin düzenli depolama sisteminin başladığı 2015 yılından bu tarafa kesintisiz olarak yerine getirdiğini söyleyen Vali Çakır, “İl genelinde belediyeler ve İl Özel İdaresince toplanan katı atıklar, Devrekani’nin Sarıyonca köyünde bulunan Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne getirilerek bertaraf edilmektedir. Bu tesisimizde aynı zamanda Çöp Gaz Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi de yer almaktadır. Tesiste yıllık 8,5 milyon kilovat elektrik enerjisi üretilerek hem ulusal enerji üretimine katkı sağlanmakta, hem de gelir elde edilmek suretiyle katı atik işletme giderlerinin önemli bir kısmı karşılanmaktadır. Bu çerçevede 2022 yılında yüklenici firmanın ürettiği elektrik hasılatından alınan paylar 9 milyon 905 bin 571,42 TL olarak gerçekleşmiştir. Gecikme cezaları ve diğer tahsilatlar ile birlikte elektrik üretiminden 10 milyon liranın üzerinde gelir elde edilmiştir. Yine birliğimizce ihale edilip özel sektör firmasına yaptırılarak işlettirilen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin işleyişi ve tıbbi atık yönetimi ile ilgili işlerin denetim ve kontrol görevine devam edilmektedir. Birliğimizce ihale edilip özel sektör firmasına yaptırılarak 10 yıl süreyle işlettirilen Tıbbi Atık Sterilizasyon (Bertaraf) Tesisi ve bu çerçevedeki işlerle ilgili işletme hakkı süresinin dolması nedeniyle Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Sterilizasyon Tesisinde Bertaraf edilmesi işletme hakkının 10 yıl süreyle kiraya verilmesi işi ihalesine çıkılmış olup yüklenici firma ile 1 Ocak 2023 tarihinde başlamak üzere 10 yıllık sözleşme kabul edilmiştir. Birliğimiz uhdesinde yer alan ve özel sektör firmasına yaptırılan Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ayrıştırılması işi de, İl Sıfır Atık Yönetim Planı çerçevesinde devam etmektedir. Yine bununla bağlantılı olan Katı Atık Mekanik Ayırma Tesisi ve Kompost Tesisi yapımının gerçekleştirilmesi ile ilgili projelendirme çalışmaları yapılmış ve hazırlanan fizibilite raporu Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı’na sunulmuş olup gerekli izinlerin çıkması beklenmektedir” dedi.

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalara da değinen Vali Çakır, “Bir diğer hizmet alanımız ise; sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılarak kayıt altına alınması ve dolayısıyla da hayvan popülasyonunun kontrol edilmesidir. Birlik Meclisimizin aldığı karar çerçevesinde 2021 yılında kurulumu ve işletimi gerçekleştirilen Sokak Hayvanları Mobil Kısırlaştırma Ünitesi çerçevesindeki hizmetlere devam edilmiş ve üye mahalli idarelerimizin sokak hayvanlarıyla ilgili sorunlarının çözüme ulaştırılması yönünde çalışmalar yürütülmüştür. Bu çerçevede ilçe belediyelerimiz sınırları dahilinde 2021 yılında 537 adet, 2022 yılında 814 ve 2023 yılında bugüne kadar 225 adet olmak üzere toplam bin 576 adet sokak hayvanının kısırlaştırma, aşılama, işaretleme ve kayıt altına alma işlemleri yapılmıştır. Ayrıca tedaviye muhtaç hayvanları ilk tedavileri yapılarak veteriner kliniklerine sevki sağlanmıştır. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen, Kahramanmaraş merkezli olup 11 ilimizi etkileyen iki büyük deprem, çok fazla can kaybına ve hasara neden olmuştur. Bu depremlerin hemen akabinde bölgeye gönderilerek Sokak ve Ev Hayvanları Geçici Rehabilite Ünitesi olarak görevlendirilen mobil ekibimiz bölgede depremden etkilenen ev ve sokak hayvanlarının ilk tedavi ve rehabilitesi görevlerini yerine getirmiştir” diye konuştu.

Vali Çakır’ın konuşmasının ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıya Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, KASMİB Müdürü Adnan Tot ile ilçe belediye başkanları ve birlik üyeleri katıldı.