Kastamonu’da çöp konteynerleri yer altına alınıyor

Kastamonu Belediyesi tarafından şehirdeki 59 noktada bulunan çöp konteynerleri, yer altına alındı.

Kastamonu’da çöp konteynerlerinin yer altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Çevre temizliğini sağlamak ve görüntü kirliliğine son vermek için il merkezinde bulunan 59 çöp konteyneri peyderpey yer altına alındı. Bu kapsamda Kastamonu Belediyesi tarafından diğer çöp konteynerlerinin da yer altına alınması yönündeki çalışmalar devam ediyor.

Konu ile ilgili Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şehrimizdeki 59 noktada çöp konteynerlerini yer altına alma çalışmalarımızı tamamladık. Daha temiz ve daha düzenli bir görünüm için çöp konteynerlerini yer altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizde çöp konteynerlerinin temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri ekiplerimiz tarafından itina ile gerçekleştirilmektedir” dedi.