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Kastamonu’da çöken köy yolu ulaşıma kapandı
Kastamonu’nun Küre ilçesinde kar suları sebebiyle çöken köy yolu ulaşıma kapandı.
KASTAMONU 17.04.2022, 16:09
Kastamonu’nun Küre ilçesinde kar suları sebebiyle çöken köy yolu ulaşıma kapandı.
Kastamonu’nun Küre ilçesi Kürseli köyü grup yolu, kar suları sebebiyle çöktü. Çöken yol, ulaşıma kapandı. Bölgede yaşayan köylüler, yollarının bir an önce ulaşıma açılmasını istedi.