Kastamonu’da bir yılda 40 kişi organ bağışında bulundu

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü, vatandaşları organ bağışında bulunmaya davet etti. Geçen yıl ise Kastamonu’da 40 kişinin organ bağışında bulunduğu öğrenildi.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlara çağrıda bulunarak 18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan vatandaşların organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabileceği hatırlatıldı.

Doku uygunluğuna bakılarak nakillerin yapıldığının kaydedildiği açıklamada, “Organ bağışı bir insanın organlarının bir kısmının ve ya tamamının beyin ölümünün ardından başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin verilmesidir. 18 yaşından büyük ve akli dengesi olan herkes organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilir. Sağlık Bakanlığı’nın katılımıyla ‘Ulusal Organ ve Doku Nakil Koordinasyon Sistemi’ kurulmuştur. Ülkemizde organ nakli ile ilgili her türlü karar ‘Ulusal Organ Ve Doku Koordinasyon Sistemi Yönergesi’ ile belirlenmektedir. Bu sistemde tüm organlar için bekleme listesi mevcuttur. Doku uygunluğuna bakılarak bu sıraya göre nakil yapılmaktadır. Hiç bir şekilde kişisel veya özel bağış ve organ nakli yapılmamaktadır” denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun kararı ile organ naklinin caiz olduğunun ifade edildiği açıklamada, “Beyin ölümü gerçekleşen kişide solunum ve dolaşım yoğun bakım şartlarında destek makinalarına bağlanarak sürdürülebilirken, beyin fonksiyonları yapay olarak sürdürülemez. Bu sebeple beyin ölümü gerçekleştiğinde, ‘72 saat içinde ne kadar tedavi verilirse verilsin ölüm kaçınılmazdır’ kişi tıbben ölü kabul edilir. Beyin sapı sağlamdır. Beyin fonksiyonları azalmış ya da tamamen kaybolmuş olabilir. Ama tam anlamıyla ölüm olmamıştır. Bu hastalar aylarca ya da yıllarca hareketsiz yaşamaya devam etmekte ve bazen de düşük bir ihtimalle iyileşerek normale dönebilmektedir. Vazodaki çiçek istesek te istemesek te birkaç gün sonra solacak ve kuruyacaktır. Oysaki saksıdaki çiçek suladığımız müddetçe solmayacaktır. Komadaki insanların organları asla organ naklinde kullanılamaz” denildi.

2021 yılında 8 donörün çıkartıldığının ifade edildiği açıklamada, “Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü olarak 2021 yılında 8 kadavra donör çıkarılmıştır. 2021 yılında 29 organ bağışında bulunulmuştur. Gerekli eğitim ve çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.

2022 yılında ise 40 kişinin organ bağışında bulunduğu öğrenildi.