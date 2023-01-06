Kastamonu’da bin 219 kişiye ilkyardım eğitimi

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu kurumlarında çalışan personellere ve vatandaşlara ilkyardım eğitimi vermeye devam ediyor. Kastamonu Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Karayolları Bölge Müdürlüğü, huzurevi personelleri, Orman Bölge Müdürlüğü personeli başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve bireysel başvurular çerçevesinde bin 219 kişiye temel ilkyardım eğitimi verildi. Ekipler aynı zamanda 790 kişiye de ilkyardım bilgilendirme eğitimi verildi.

Başta trafik kazaları olmak üzere, çeşitli kazalar sebebiyle toplumsal ilkyardım bilinci oluşturarak afet ve kaza sonrası bireylerin zarar görebilirliğini azaltmak amacıyla eğitimlerin verilmeye devam edeceği belirtildi.