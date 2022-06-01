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Kastamonu’da avcılara eğitim verildi

Kastamonu’da Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü tarafından avcılara yönelik gerçekleştirilen eğitim kursları devam ediyor.

KASTAMONU 01.06.2022, 16:31
Kastamonu’da avcılara eğitim verildi

Kastamonu’da Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü tarafından avcılara yönelik gerçekleştirilen eğitim kursları devam ediyor.

Kastamonu’da, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ile Araç Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğince avcılara yönelik eğitim kursu düzenlendi. Araç Halk Eğitim Merkezi hizmet binasında gerçekleştirilen avcı eğitim kursuna 15 aday katılım gösterdi.

Avcı eğitim kursunda avcılara, av ve yaban hayvanları, yaşama ortamları, bunların korunması ve geliştirilmesi, av ve yaban hayatı yönetimi gibi bilgilerin yanı sıra av köpekleri, avda kullanılan yırtıcı, sağlık bilgisi, ilk yardım, av silahları ve uygulaması başlıkları çerçevesinde eğitim verildi.

Avcı eğitim kursuna katılanlara ilk yardım bilgileri müfredatı, şube müdürlüğü teknik personelleri ve sağlık ekipleri tarafından anlatıldı. Eğitimden sonra başarılı olan kursiyerler, “Avcı Eğitim Belgesi” almaya hak kazanacak.

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