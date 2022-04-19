Kastamonu’da "Atatürk kitaplığı" kuruldu

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi tarafından Kastamonu’da "Atatürk kitaplığı" oluşturuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Eğitimde İş Birliği" protokolü çerçevesinde 68 ildeki 92 Sosyal Bilimler Lisesinde “Atatürk kitaplığı”nın kurulması noktasındaki çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi tarafından Kastamonu’da eğitim-öğretime devam eden Sosyal Bilimler Lisesi bünyesinde bin kitaplık Atatürk Kitaplığı oluşturuldu. Atatürk Kitaplığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özgen, Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Fahrettin Şenoğlu, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı programla açıldı.

Açılışta konuşan Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özgen, “Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı anayasal bir kurum. Görevi öncelikle milli mücadele ve Atatürk başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyetini ilgilendiren her alanda Türkiye Cumhuriyetinin dünü, bugünü ve geleceğiyle ilgili bilimsel faaliyetler yapmak ve bunlara destek olmak ve yapılan bilimsel faaliyetleri hem Türkiye’ye hem de Dünya’ya duyurmak. Bugün burada açmış olduğumuz kütüphanede Atatürk Kitaplığı projesi de kurumumuzun görev alanı içerisinde bir faaliyetimizdir. Sosyal Bilimleri çok önemsiyoruz kurum olarak. Sosyal Bilimler denilince bunun da ilk aşaması Sosyal Bilimler Lisesi oluyor. Kurumumuz 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığımızla imzalanan bir protokol çerçevesinde Türkiye’de 68 ilde 92 sosyal bilimler lisesine kitaptan oluşan bir Atatürk Kitaplığı projesine başladık. Bugün Kastamonu’da bunun 4’üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Birinci amacımız sosyal bilimler lisesi alanında Türkiye’de bir farkındalık oluşturmak. İkinci amacımız da Atatürk kitaplığı ile okul içerisinde bir farkındalık oluşturmak” dedi.

Atatürk Kitaplığında çok önemli bilgilerin bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Özgen, “Ben, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının son yıllardaki en önemli faaliyeti olarak Atatürk Ansiklopedisini özellikle söylemek istiyorum. Dijital ortamda e-devlet üzerinden girildiği zaman Atatürk Araştırma Merkezinin sayfasına buraya ulaşabiliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Atatürk Ansiklopedisini ziyaret etmesini bekliyoruz. Burada çok önemli bilgiler bulunmaktadır” diye konuştu.