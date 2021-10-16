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Kastamonu’da Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerden mevlid kandili programı

Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla program düzenledi.

KASTAMONU 16.10.2021, 10:39
Kastamonu’da Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerden mevlid kandili programı

Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla program düzenledi.

Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Konferans Salonunda gerçekleştirilen mevlid kandili programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Program Kur’an’ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Programda konuşan Daday İlçe Müftüsü Eyüp Bucan, Peygamber efendimizin hayatından örnekler vererek, ahde vefa konusu üzerinde uyarılarda bulundu. Programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Müftü Bucan, tüm Müslüman aleminin ve Dadaylıların kandilini kutladı.

Açılış konuşmasının ardından öğrenciler tarafından ilahiler okunarak "Veysel Karani’nin Üveysin Aşkı" adlı tiyatro sergilendi. Program öğrencilerin peygamberimiz hakkında düşüncelerinin bulunduğu sinevizyon gösterisi ile sona erdi.

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