Kastamonu’da aileler, ‘Malazgirt 1071’ filmini ücretsiz izledi

Kastamonu Belediyesi’nin ücretsiz sinema filmi gösterimleri kapsamında aileler, "Malazgirt 1071" filmini izledi.

Kastamonu’da vizyona giren "Malazgirt 1071" filmine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aileleriyle birlikte sinema salonlarına gelen vatandaşlar, Kastamonu Belediyesi’nin öncülüğünde "Malazgirt 1071" filmini ücretsiz izleme imkanı buldu. Ayrıca aileler, "Samsam" animasyon filmini de ücretsiz izleyerek hoşça vakit geçirme imkanı sağladı. Her iki filme de ilgi bir hayli yoğun oldu. Sinema gösterimlerini ziyaret eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, sinemaseverler tarafından alkışlarla karşılandı. Başkan Vidinlioğlu’na çocuklar başta olmak üzere sinema gösterimine gelen vatandaşlar teşekkür etti.

Çocukların yüzlerindeki mutluluğun tüm yorgunluğunu alıp götürdüğünü söyleyen Başkan Vidinlioğlu’nun “Bu etkinliği sevdiniz mi” sorusuna çocuklardan “Evet” yanıtı geldi. Çocukları sevindiren Başkan Vidinlioğlu, “Kıymetli çocuklarımız, değerli ailelerimiz o zaman hız kesmeden etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

Anadolu’nun kapılarını Türklere sonuna kadar açan Malazgirt Zaferini konu alan Malazgirt 1071 filminin de tarihi daha iyi anlamak adına önemli olduğunu ifade eden Başkan Vidinlioğlu, “Tiyatro, sinema, konser ve benzeri kültür etkinliklerimiz artarak devam edecek. Yaptığımız her projede olduğu gibi önceliğimiz en kıymetlilerimiz olan çocuklarımız olacak. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. İlginin fazla olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Etkinliklere katılan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sinema gösterimi öncesi çocuklar için yüz boyama etkinliği düzenlendi. Başkan Vidinlioğlu ise çocuklara çeşitli hediyeler verdi.