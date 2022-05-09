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Kastamonu’da 896 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi
Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 896 reçeteye tabi hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
KASTAMONU 09.05.2022, 16:47
Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 896 reçeteye tabi hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 896 reçeteye tabi hap ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan şahıs adli makamlara sevk edildi.