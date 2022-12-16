Kastamonu’da 5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 99’a yükseldi

Kastamonu’da yüzde 69 olan 5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 99’a yükseldi.

Milli Eğitim Bakanlığı okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla "Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi"ni hayata geçirilmesiyle 2 bin 176 anaokulu, 16 bin 45 ana sınıfı açılarak 5 bin 385 anaokulu kapasitesi oluşturuldu. Yapılan çalışmalarla mevcut anaokulu kapasitesi bir yılda iki katına çıkartıldı. Okul öncesi eğitimi, eğitimde fırsat eşitliğinin odak noktası olarak gören Milli Eğitim Bakanığı’nın verilerine göre, ülke genelinde 3 ve 5 yaş grubunda okullaşma yüzde 100’e yakın artış sağlandı. 5 yaş okullaşma oranı yüzde 65’ten yüzde 99’a yükselirken 4 yaş okullaşma oranı yüzde 16’dan yüzde 36’ya, 3 yaş okullaşma oranı ise yüzde 9’dan yüzde 36’ya yükseldi. Bu çerçevede Kastamonu’da ise yüzde 69 olan 5 yaş okullaşma oranı yüzde 99’a, 4 yaş okullaşma oranı yüzde 14’ten yüzde 50’ye, 3 yaş okullaşma oranı yüzde 9’dan 19’a yükseldi.