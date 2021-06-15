banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Türkiye’de bugün 1 Milyon doz koronavirüs aşısı yapıldı
Türkiye’de bugün 1 Milyon doz koronavirüs aşısı yapıldı
Markalar güçlerini birleştirdi, birlikte dünya ile yarışacaklar
Markalar güçlerini birleştirdi, birlikte dünya ile yarışacaklar
İsmail Demir'in otel masraflarını ödeyen iş insanı kim?
İsmail Demir'in otel masraflarını ödeyen iş insanı kim?
Yuh artık! İkiz kardeşler aynı adamla nişanlandı
Yuh artık! İkiz kardeşler aynı adamla nişanlandı

Kastamonu’da 46 kök kenevir bitkisi yakalandı

Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 46 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

KASTAMONU 15.06.2021, 17:51
Kastamonu’da 46 kök kenevir bitkisi yakalandı

Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 46 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında il merkezinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 46 kök kenevir bitkisi yakalandı. Konuyla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
19°
parçalı bulutlu
banner493