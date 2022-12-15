Kastamonu’da 450 çiftçiye 14 bin fidan dağıtıldı

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce uygulanmakta olan Meyveciliğin Yaygınlaştırılması Projesi çerçevesinde sertifikalı meyve fidanı teslimi düzenlenen teslim töreniyle yapıldı. Finansmanı Kastamonu İl Özel İdaresi ve Bakanlığınca sağlanan proje ile yüzde 50 çiftçi katkılı fidanlar dağıtıldı.7 bin adet ceviz ve 7 bin adet elma olmak üzere toplam 14 bin adet sertifikalı fidan çiftçilere teslim edildi. Toplam tutarı 300 bin TL projeye sağlanan destek 150 bin TL olarak gerçekleşti. Merkez ilçe başta olmak üzere 18 ilçede uygulanan proje ile en az 1 dekar alanda kapama meyve bahçesi tesis eden üreticiler projeden yararlandırıldı. Proje çerçevesinde yaklaşık 450 çiftçi destekten yararlandırıldı.

Proje ile sağlanan sertifikalı fidanların teslimi Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü garaj alanında yapıldı. Teslim törenine İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ümit Uçar, ilçe müdürleri, çiftçiler ve ilgili personel katıldı. Programda konuşan İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, "Tarımda yeni ürün, teknik bilgi ve yeni teknolojilerin çiftçi ve üreticilerimizle buluşmasında İl Müdürlüğümüz hep önde hep öncü olarak çalışmalarına devam etmektedir. Çiftçilerimizin yararına olan ve Kastamonu tarımının ilerlemesini sağlayacak bu tür projeleri yapmaya kurum olarak devam edeceğiz. Teslim törenini gerçekleştirmiş olduğumuz bu fidanlar yöremiz için iklim ve toprak şartları dikkate alınarak belirlenmiştir. Uzun yıllar görülen don zararını en aza indirmek amacıyla özellikle ceviz çeşitleri daha geç açan ve don zararından daha az etkilenen ’chandler’ ve ’fernor’ çeşitleri tercih edilmiştir. Elma çeşidi olarak yöremizde yaygın olarak yetiştirilen Amasya ve golden elma çeşidinin yanında ’starkrimson’ ve ’Scarletspur’ elma çeşitleri tercih edilmiştir. Teslimini yapmış olduğumuz bu fidanları toprakla buluşturarak üretime katkıda bulunacak çiftçilerimize bol kazanç ve bereketli yıllar dilerim. Projemizin finansmanına katkı sunan başta Sayın Valimiz Avni Çakır olmak üzere tüm yetkililere şükranlarımızı sunarım" dedi.

Fidanların ilçe müdürlüklerine ve merkez ilçe çiftçilerine teslimi gün içinde gerçekleştirildi.