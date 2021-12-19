Kastamonu’da 320 metrekare alana sahip kütüphane açıldı

Kastamonu (İHA) – Kastamonu’da 2 katlı 320 metrekare kapalı alanda hizmet verecek olan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Kastamonu’da Pınarbaşı Şehit Mustafa Güneş İlçe Halk Kütüphanesi, Kastamonu Valisi Avni Çakır, Pınarbaşı Kaymakam Vekili Salih Başara, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Fahrettin Şenoğlu ile Kastamonu İl Kütüphane Müdürü Ali Göçmen’in katılımıyla gerçekleştirilen törenle kapılarını açtı. Toplam 2 katlı 320 metrekare kapalı alanla hizmet verecek olan kütüphanede 4 bin kitap bulunurken, içerisinde robotik kodlama atölyeleri de yer alıyor. Gençlerin önünü açmaya, onların özgüvenli, donanımlı, sorumluluk alan ve fark oluşturan bireyler olmasına çok önem verdiklerini ifade eden Pınarbaşı Kaymakam Vekili Salih Başara, kütüphanenin 85 öğrenci kapasitesinin olduğunu açıkladı.

Vatandaşları kütüphaneye davet eden Kaymakam Başara, “Bu hizmetler, bu eserler sizler için var. Lütfen gelin, faydalanın, kullanın ve değerlendirin. İstekleriniz ve beklentileriniz olursa ifade etmekten çekinmeyin. Bizlere daha iyisi, daha güzeli için rehber olun. Anne babalar, çocuklarınız ile birlikte vakit geçirmek için kütüphaneleri alternatifleriniz içine muhakkak yerleştirin. Gelin birlikte okuyun, birlikte atölyelere katılın. Hem kendinize hem çocuklarınıza yeni kapılar açmış olacaksınız. Kütüphanemiz, inşallah çocuklarımızın başarısına başarı katacak. Onları hayat hazırlayacak. Onların okumalarını pekiştirecek. Emeği geçen herkese tekrardan teşekkür ediyorum" dedi.