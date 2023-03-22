Kastamonu’da 3 camide teravih namazı hatimle kılınacak

Kastamonu’da, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Cami, Yılanlı Cami ve Kuzeykent Camii’nde teravih namazı hatim ile kılınacak.

Kastamonu’da hatim ile teravih namazı kılınacak camiler belli oldu. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Cami, Yılanlı Cami ve Kuzeykent Camii’nde Ramazan ayı boyunca hatim ile namaz kılınacak. İlk teravih namazıyla başlayacak hatimli teravih namazlarında her akşam bir cüz okunacağı öğrenildi.