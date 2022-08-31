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Kastamonu’da 3 ayrı uyuşturucu operasyonu

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı operasyonda farklı miktarlarda sentetik ecza hapı, ecstasy ve metamfetamin ele geçirildi.

KASTAMONU 31.08.2022, 13:16
Kastamonu’da 3 ayrı uyuşturucu operasyonu

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı operasyonda farklı miktarlarda sentetik ecza hapı, ecstasy ve metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda, çeşitli miktarlarda sentetik ecza hapı, ecstasy ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şahsa adli işlem yapıldı.

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