Kastamonu’da 3 ayda 60 binaya yapı ruhsatı verildi

Türkiye İstatistik Kurumu, Kastamonu’da Nisan-Haziran döneminde Kastamonu’da ruhsatı verilen bina sayısının 60, daire sayısının 277 olduğunu duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2022 yılı Nisan-Haziran dönemi "Yapı İzin İstatistikleri" açıklandı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Kastamonu’da belediyeler tarafından Nisan-Haziran aylarında, 60 bina, 277 daireye yapı ruhsatı verildi. Yapı ruhsatı verilen bina ve dairelerin yüzölçümü ise toplam 61 bin 817 metrekare olduğu belirtildi.

Yapı ruhsatı verilen binaların 28 bin 26 metrekaresi konut, 24 bin 686 metrekaresi konut dışı ve 9 bin 105 metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Kastamonu’da belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin Nisan-Haziran aylarında bina sayısında 58, daire sayısında 489, toplam yüzölçümünde ise 80 bin 564 metrekare olduğu kaydedildi.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 51 bin 896 metrekaresi konut, 13 bin 689 metrekaresi konut dışı ve 14 bin 979 metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.