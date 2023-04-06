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Kastamonu’da 3 araç çarpıştı: 1 yaralı
KASTAMONU’DA ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI ÜZERİNDE ÜÇ ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA BİR YOLCU GÖĞÜS BÖLGESİNDE YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI. ARAÇLARDA DA MADDİ HASAR OLUŞTU.
KASTAMONU 06.04.2023, 10:00
Kastamonu’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kastamonu il merkezi Alparslan Türkeş Bulvarı Salı Pazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen ve aynı istikamette seyir halendeki 3 araç çarpıştı. Kazada araçlardan birinde bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.