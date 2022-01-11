Kastamonu’da 294 öğrenciye doğa eğitimleri verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen doğa eğitimleri hız kesmeden devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gerçekleştirilen doğa eğitimleri kapsamında Kastamonu il merkezi ve ilçelerinde 12 okulda doğa eğitimi gerçekleştirdi. 5, 6 ve 7’nci sınıf öğrencilerin katıldığı eğitimlerde toplamda 924 öğrenciye ulaşıldı.

Öğrencilerin dikkat ve ilgi ile dinlediği, bol bol sorular sorduğu eğitimlerde, biyolojik çeşitlilik ve biyolojik kaçakçılığın önemi, Kastamonu’nun endemik ve hassas türleri, korunan alanlar, tabiat turizmi ve yaban hayatına ait bilgiler, yaban hayatının gözlenmesini sağlayan fotokapanlar hakkında bilgiler aktarılırken, yaban hayatı fotokapan görüntüleri ise öğrencilerden büyük ilgi gördü.