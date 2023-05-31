Kastamonu’da 28 kök kenevir ele geçirildi: 1 gözaltı
KASTAMONU’DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN BİR EVDE 28 KÖK KENEVİR VE 10 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
KASTAMONU 31.05.2023, 17:28
Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından bir evde 28 kök kenevir ve 10 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma ekipleri tarafından, merkez ilçesinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaşılan N.K. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Aramada 28 kök kenevir ve 10 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili N.K. gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.