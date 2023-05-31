Kastamonu’da 28 kök kenevir ele geçirildi: 1 gözaltı

Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından bir evde 28 kök kenevir ve 10 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma ekipleri tarafından, merkez ilçesinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaşılan N.K. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Aramada 28 kök kenevir ve 10 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili N.K. gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.