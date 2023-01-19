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Kastamonu’da 28 kilo esrar yakalatan şahıs tutuklandı
Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evinde 28 kilo esrarla yakalanan şahıs tutuklandı.
KASTAMONU 19.01.2023, 17:07
Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evinde 28 kilo esrarla yakalanan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, İ.Y. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, şahsın evinde yapılan aramada bir çuvalların içine saklanmış 28 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.