Kastamonu’da 244 bin 701 metrekare alana yapı ruhsatı verildi

Kastamonu’da belediyeler tarafından 2022 yılında yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 259 bin 781 metrekare olarak gerçekleşti.

TÜİK illere göre yapı izin istatistiklerini açıkladı. Ekim-Aralık 2022 arasında Kastamonu’daki yapı izin istatistiklerine göre yapı ruhsatı verilen bina sayısı 138 oldu. Daire sayısı bin 494 olarak açıklandı. Yapı ruhsatı verilen toplam yüzölçümü 259 bin 781 metrekare oldu. Konut kullanım alanı olarak yapı ruhsatı verilen istatistik ise 96 bin 701 metrekare olarak açıklandı. Konut dışı kullanım alanı yüzölçümü ise 259 bin 781 metrekare oldu.