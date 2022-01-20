banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Faiz Sonrası Altın Fiyatlarında Son Durum Ne?
Faiz Sonrası Altın Fiyatlarında Son Durum Ne?
Kiralık konut talebi düşüyor!
Kiralık konut talebi düşüyor!
Fiskobirlik fındık ihracatında 21. sırada
Fiskobirlik fındık ihracatında 21. sırada
Sağlık Bakanı Koca açıkladı, dünyada ilk olacak
Sağlık Bakanı Koca açıkladı, dünyada ilk olacak

Kastamonu’da 2021 yılında 6 bin 264 konut el değiştirdi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı verilerine göre Kastamonu’da 2021 yılında 6 bin 264 konut satışı yapıldı.

KASTAMONU 20.01.2022, 15:36
Kastamonu’da 2021 yılında 6 bin 264 konut el değiştirdi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı verilerine göre Kastamonu’da 2021 yılında 6 bin 264 konut satışı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), 2021 yılı konut satış istatistikleri verilerini paylaştı. Buna göre, 2021 yılında Kastamonu’da toplam konut satış sayısı 6 bin 264 olurken geçen yıla göre yüzde 8,9 oranında konut satışlarında bir azalma meydana geldi. İpotekli konut satışları geçen yıla göre yüzde 57,5 oranında azalarak bin 120 adet olurken diğer konut satışları yüzde 21,3 oranında artış göstererek 5 bin 144 adet oldu.

2021 yılındaki konut satışları aylara göre incelendiğinde en yüksek konut satışının bin 27 adet ile Aralık ayında, en düşük konut satışının ise 281 adet ile Mayıs ayında gerçekleştiği görüldü.

2021 yılında 2 bin 804 konut ilk defa satılırken toplan konut satışı içerisindeki oranı yüzde 44,8 oldu. İkinci el konut satış sayısı ise 3 bin 460 olurken toplam konut satışı içerisindeki oranı yüzde 55,2 olarak gerçekleşti. Kastamonu il genelinde 2021 yılında erkekler yüzde 60,3 pay ile 3 bin 778, kadınlar yüzde 34,3 pay ile 2 bin 146 konut sahibi olurken, yüzde 2,0 pay ile 126 konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı.

Kastamonu genelinde konut satışları 2021 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 132,4 oranında artarak bin 27 oldu. Kastamonu’da ipotekli konut satışları 2021 Aralık ayında 210 adet olarak gerçekleşti

Kastamonu il genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 320,0 oranında artarak 210 oldu. Kastamonu’daki toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı Aralık ayında yüzde 20,4 olarak gerçekleşti.

Kastamonu il genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 176,7 oranında artarak 476 oldu. Kastamonu’daki toplam konut satışları içinde ilk satışın payı Aralık ayında yüzde 46,3 olarak gerçekleşti. Kastamonu il genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 104,1 artarak 551 oldu. Kastamonu’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı Aralık ayında yüzde 53,7 oldu.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Beşiktaş 22 35
5. Hatayspor 21 35
6. Başakşehir 21 34
7. Adana Demirspor 22 34
8. Alanyaspor 21 32
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 22 26
15. Göztepe 22 24
16. Antalyaspor 21 23
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 22 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 20 24
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11