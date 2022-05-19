Son Dakika
Sözcü Çelik: "Yarın bir gün bir NATO üyesi ülke, Finlandiya ve İsveç’in yaptığı gibi NATO üyesi olan Türkiye’yi tehdit eden bu davranışlara devam ederse o zaman NATO içerisinde hiçbir karar alınmaz."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İsveç ve Finlandiya’nın NATO başvurusu) Sizin terör örgütlerine verdiğiniz destekler bize bir saldırı olarak ortaya çıkıyor. Bu hareketler hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunlar da hiçbir şekilde müttefiklikle açıklanama
Kastamonu’da 2021 yılında 3 bin 673 trafik kazası meydana geldi
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu’da 2021 yılında 3 bin 673 adet trafik kazası meydana geldi.
KASTAMONU 19.05.2022, 14:47
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu’da 2021 yılında 3 bin 673 adet trafik kazası meydana geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye’de ve Kastamonu’da 2021 yılında meydana gelen karayolu trafik kazaları istatistikleri açıkladı. Verilere göre, Kastamonu’da 2021 yılında toplam 3 bin 673 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 2 bin 711 adedi tanesini maddi hasarlı, 962 adedini ise ölümlü yaralanmalı trafik kazaları oluşturdu.
Kastamonu’da 2021 yılında meydana gelen 962 adet ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasında 19 kişi kaza yerinde, 14 kişi de yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra, 30 gün içinde hayatını kaybetti.