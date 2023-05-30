Kastamonu’da 17 yaşındaki çocuğu taciz eden şahıs tutuklandı

Kastamonu’da 17 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Kastamonu il merkezi Kuzey Kent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (25) isimli şahıs, takip ettiği 17 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmeye çalıştı. Daha sonra şahıs kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şahsın kimliği tespit edildi.

Ekipler tarafından yakalanan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.