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Kastamonu Valisi Avni Çakır: “Spor salonlarını insanlarımızla buluşturma noktasında yoğun bir çaba içerisindeyiz”

Kastamonu’daki spor faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Kastamonu Valisi Avni Çakır, şehirdeki spor faaliyetlerinin pandemi sonrasında arttığını söyleyerek, “İçerisinde bulunduğumuz spor komplesinde de olduğu gibi her spora hizmet edecek üst seviyede spor tesislerine sahibiz. Bu spor salonlarını gençlerimiz ve insanlarımızla buluşturma noktasında yoğun bir çaba içerisindeyiz” dedi.

KASTAMONU 25.05.2022, 17:03
Kastamonu Valisi Avni Çakır: “Spor salonlarını insanlarımızla buluşturma noktasında yoğun bir çaba içerisindeyiz”

Kastamonu’daki spor faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Kastamonu Valisi Avni Çakır, şehirdeki spor faaliyetlerinin pandemi sonrasında arttığını söyleyerek, “İçerisinde bulunduğumuz spor komplesinde de olduğu gibi her spora hizmet edecek üst seviyede spor tesislerine sahibiz. Bu spor salonlarını gençlerimiz ve insanlarımızla buluşturma noktasında yoğun bir çaba içerisindeyiz” dedi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, özel eğitim okullarına spor malzemesi dağıtımının yapıldığı törende Kastamonu’da yürütülen spor faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kastamonu’nun 380 bin genel nüfusa sahip olmasına rağmen önemli başarılara imza atan sporcular yetiştirdiğini söyleyen Vali Çakır, gençlerin sporla buluşturulması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Kastamonulu sporcuların her dalda önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Çakır, pandemi sonrasında spor faaliyetlerinin arttırıldığını ifade etti.

“Yapmış olduğumuz mücadelenin sonuçları oldu”

Spor için verilen mücadelenin sonucu olarak başarıların elde edildiğini belirten Vali Çakır, “Kastamonu’nun spor şehri olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. 125 bin merkez nüfusu, 380 bin il nüfusu olan ortalama bir Anadolu vilayetiyiz. Ama bunun yanı sıra, sportif anlamda kadınlar Hentbol Ligi’nde Kastamonu Belediyesi Hentbol Takımı ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Tarihinde ilk defa ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil etmişti. Araç Belediyesinin, Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde bir takımı vardı, 2. Lig’de bir tane futbol takımımız, Bölgesel Amatör Lig’de 2 tane takımımız, 2. Lig’de bir tane hentbol takımımız, basketbolda şampiyonluğu son maçta kaçıran basketbol erkek takımımız, 2. Lig’de kadın basketbol takımımız, futbolda da 1. Lig’e yükselim müsabakası yapacak kadın futbol takımımız var. 7-8 tane birinci ve ikinci liglerde mücadele veren takımlarımız var. Buradaki spor altyapısının, her kademede, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, Mili Eğitim İl Müdürlüğümüz, Valiliğimiz ve belediyemizin destekleri ve sahadaki arkadaşlarımızın gayretleriyle yapmış olduğumuz mücadelenin sonuçları oldu” dedi.

“Pandemi sonrasında salonlarımız, sahalarımız öğrencilerimizle buluştu”

Spor faaliyetlerini önemsediklerini vurgulayan Vali Çakır, “İçerisinde bulunduğumuz spor komplesinde de olduğu gibi her spora hizmet edecek üst seviyede spor tesislerine sahibiz. Bu spor salonlarını gençlerimiz ve inşalarımızla buluşturma noktasında yoğun bir çaba içerisindeyiz. Hafta içi ve hafta sonları görürsünüz, her anne ve babanın yanındaki bir yavrunun üzerinde spor kıyafeti vardır. Bu konuyu çok önemsiyoruz ve bu anlamda çabamız var. Tekvando, judo, eskrim, masa tenisi, dövüş sporlarında Kastamonu hem Türkiye hem de dünya şampiyonluklarına sahip. Bunların hepsi ilimizdeki spor konusundaki anlayışın, birlik ve beraberliğin sonucu. Bunların arkası gelecek. Pandemi sürecinde bu faaliyetlerimizde biraz düşüş olmuştu ama pandemi sonrasında salonlarımız, sahalarımız öğrencilerimizle buluştu. Yazın da spor yaz okullarımızı her kademedeki çocuğumuzu kapsayacak şekilde açacağız. Bu konuda önümüzdeki yıllarda çok büyük başarılar elde edeceğiz. Bu konuda keyifle çalışıyoruz. İnşallah Kastamonu ismini çok daha fazla duyuracağız” diye konuştu.

“İnşallah bu başarılara hep birlikte şahitlik edeceğiz”

Boks milli takımlarının antrenmanlarına ev sahipliği yaptıklarını belirten Vali Çakır, “Kadın Boks Milli Takımımız, Erkek Boks Milli Takımımız dünya, Avrupa şampiyonalarımıza ilimizde hazırlanıyor. İl olarak da kendilerine ev sahipliği yapmaya gayret gösteriyoruz. 5 dalda rekor kıran bir kadın sporcumuz şampiyon oldu. Bizim açısından da gurur verici. Biz ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. İnşallah bu başarılara hep birlikte şahitlik edeceğiz” şeklinde konuştu.

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