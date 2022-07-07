Kastamonu Üniversitesi’nin projesine destek

Kastamonu Üniversitesi’nin “İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi” başlıklı projesi destek almaya hak kazandı.

Kastamonu Üniversitesi, projelerine bir yenisi daha eklendi. TÜBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi akademisyenlerinden Öğretim Görevlisi Berkan Güngör’ün yürütücülüğünü yaptığı, “İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi” başlıklı proje destek almaya hak kazandı. TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilen projede lisans ve lisansüstü programlarda örgün eğitimlerine devam eden öğrencilerin, interaktif uygulamalarla iklim değişikliği konusunu çeşitli boyutlarıyla ele alarak konuya dair bilgi seviyelerini artırmak amaçlanıyor. Bu proje ile katılımcıların tabiatı koruma ve tabiat ile uyumlu yaşama bilinci kazanmaları, uzman eğiticiler ile birlikte kamu politikaları geliştirmeleri, yerel, ulusal ve uluslararası çevre çalışmalarına katılmaları ve aktif olmaları hedefleniyor.

21-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan proje çerçevesinde, 20 atölye çalışması, 71 saat eğitim programı ve 3 bilimsel gezi yer alıyor. Proje sonucunda 1 editöryal kitap, 1 sergi, 1 çalıştay, 1 sempozyum ve 1 fidan dikim faaliyeti yapılmış olacak.

Projede paydaş olarak 7 üniversite, 3 kamu kurumu ve 2 özel kuruluş görev alıyor. Projede ayrıca Kastamonu Üniversitesi’nden Rektör Yardımcısı İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Ömer Küçük, Rektör Yardımcısı Teknokent ve TTO Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün, Öğretim Görevlisi Ahmet Tabanlıoğlu ve Öğretim Görevlisi Mehmet Fırat Olgun uzman, Prof. Dr. Tolga Ulusoy, Prof. Dr. Seyhan Yılmaz, Doç. Dr. Erol Tekin, Doç. F. Müjde Gökbel, Doç. Dr. Önder Tor, Doç. Dr. Miraç Aydın, Dr. Öğretim Üyesi Kerim Güney, Dr. Öğretim Üyesi Özkan Evcin, Dr. Öğretim Üyesi Tayyibe Altunel eğitmen ve Prof. Dr. Yavuz Demirel ile Doç. Dr. Alperen Kaymakcı rehber, İstanbul Medipol Üniversitesinden Prof. Dr. Zekai Şen, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Prof. Dr. Tevfik Erdem, Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Osman Çimen, Bursa Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Sinan Uyanık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden Doç. Dr. Oya Aşan Yüksel ve Doç. Dr. İsmet Yüksel, Harran Üniversitesinden Prof. Dr. Abdullah Çelik, Doç. Dr. Mustafa Hakkı Aydoğdu eğitmen ve Araştırma Görevlisi Fatmanur Aksöz uzman, Sekoya Handmade’den Selin Özdil Coşkunırmak eğitmen, Daday 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nden Dr. Funda Gül sağlık personeli ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’nden Gülnur Pehlivan rehber olarak yer alacak. Proje çerçevesinde 5 uzman, 21 eğitici, 3 rehber ve 1 sağlık personeli görev yapacak.